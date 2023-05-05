Обладатель Кубка Гагарина 2019 года Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе московского ЦСКА канадский форвард Линден Вей не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне. Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

«Вея не будет в следующем сезоне в КХЛ. У него есть вариант в швейцарской лиге», - приводит слова Бабаева ТАСС.

Минувший сезон Вей провёл в составе казахстанского «Барыса». В 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ канадец набрал 41 (18+23) очко, став лучшим снайпером клуба.

У Вея уже есть опыт выступления в швейцарском чемпионате – в сезоне-2017/2018 он стал чемпионом страны в составе «Цюрих Лайонз».