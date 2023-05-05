«Мне плевать на игру Бобровского». Самсонов высказался о сравнении с соотечественником

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о сравнении своих выступлений с игрой вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Является ли игра Бобровского для меня вызовом? Мне плевать. Это не имеет никакого значения для меня. Я делаю свою работу, а он делает свою», - приводит слова Бобровского Sportsnet.

«Торонто» уступил во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф «Флориде» со счётом 2:3. Бобровский был признан первой звездой встречи.

«Флорида» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии состоится в «Торонто» в ночь с 7 на 8 мая по московскому времени. Начало встречи запланировано на 02:00.