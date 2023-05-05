Владислав Ефремов перешёл в «Салават Юлаев»

Нападающий Владислав Ефремов подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон форвард провел в составе московского «Динамо». За «бело-голубых» Ефремов в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 принял участие в 50 матчах, записав на свой счет 6 (3+3) очков при показателе полезности «+5».

Всего на счету Ефремова 265 матчей в КХЛ, в которых он набрал 55 (21+34) очков при показателе полезности «+3».

«Это универсальный двусторонний игрок. Хорошо работает на точке вбрасывания, здорово действует в обороне, при этом читает игру и подключается к атакам. Надеемся раскрыть ударный потенциал Владислава ещё больше. Это игрок с хорошей хоккейной школой, которому в прошлом клубе выделяли роль игры в меньшинстве. Он входит в зрелый возраст. Если наш тренерский штаб даст ему больше ответственности, он воспользуется своим шансом», - прокомментировал подписание контракта спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.