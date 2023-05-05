«Однокомнатная по цене трехкомнатной». Марченко рассказал о сложностях аренды жилья в США

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся при аренде жилья в США.

«Жизнь там другая. Первое время было сложно. В первые два-три месяца думали, что как будто бы уже все знаем и понимаем. А потом оказалось, что вообще ничего не знали и не понимали. Были ошибки относительно быта.

В какие-то моменты стоило не квартиру снимать, а в отеле пожить. В Америке очень сложно найти квартиру на месяц, в основном предложения по аренде от полугода. После первого сезона стало многое понятно. Я уже рассказывал, что вначале нас приютил Федор Тютин; спасибо ему огромное, он очень помог.

Контракт на квартиру в Америке, как правило, от 6-8 месяцев. Если найдешь квартиру на месяц, то однокомнатная будет стоить по цене трехкомнатной. «Коламбус» прислал бумагу, что я остаюсь в НХЛ, что могу снимать квартиру (до этого два месяца мы жили в отеле, клуб его оплачивал). Мы сняли квартиру на полтора месяца до конца регулярного чемпионата. Получилось недешево, но другого выхода не было», - приводит слова Марченко Sport24.

Напомним, что Марченко начинал сезон в фарм-клубе «Коламбуса» в АХЛ, однако в декабре 2022 года был переведён в основную команду.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 Кирилл принял участие в 59 встречах, набрав 25 (21+4) очков.