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«В НХЛ правила отличаются от КХЛ». Марченко высказался о судействе за океаном

Россиянин отметил, что в НХЛ судьи позволяют игрокам гораздо больше.
05 мая 2023 14:02
автор: Александр Кожевников

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сравнил судейство в НХЛ и КХЛ.

– В НХЛ мне доставалось намного больше, чем в России. В НХЛ правила сильно отличаются от КХЛ: в Америке разрешено больше контакта, даже легкая грязь допускается. В России за это дадут две минуты, там это «вставай, погнали, – приводит слова Марченко Sport24.

Также хоккеист рассказал про одну игровую ситуацию, произошедшую в матче с «Вашингтоном».

– Когда я вдоль борта начал уходить, меня соперник ударил в бедро, я упал вперед и меня развернуло. Грубо говоря, это была подножка. В России 100% свистнули бы. Встал, развел руками и уже подумал: «Ну, поехали большинство разыгрывать». А там ничего, играем дальше. А мне ж больно, в колено попали, – добавил Марченко.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 Кирилл принял участие в 59 встречах, набрав 25 (21+4) очков.

источник: Sport24.ru
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