«В НХЛ правила отличаются от КХЛ». Марченко высказался о судействе за океаном

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко сравнил судейство в НХЛ и КХЛ.

– В НХЛ мне доставалось намного больше, чем в России. В НХЛ правила сильно отличаются от КХЛ: в Америке разрешено больше контакта, даже легкая грязь допускается. В России за это дадут две минуты, там это «вставай, погнали, – приводит слова Марченко Sport24.

Также хоккеист рассказал про одну игровую ситуацию, произошедшую в матче с «Вашингтоном».

– Когда я вдоль борта начал уходить, меня соперник ударил в бедро, я упал вперед и меня развернуло. Грубо говоря, это была подножка. В России 100% свистнули бы. Встал, развел руками и уже подумал: «Ну, поехали большинство разыгрывать». А там ничего, играем дальше. А мне ж больно, в колено попали, – добавил Марченко.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 Кирилл принял участие в 59 встречах, набрав 25 (21+4) очков.