ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Адмирал» продлил контракт с Файзуллиным

Новое соглашение рассчитано на один сезон.
05 мая 2023 14:46
автор: Александр Кожевников

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Данилой Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Файзуллин принял участие в 60 встречах, в которых набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Файзуллин записал на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+3».

Прошедший сезон стал для дальневосточной команды лучшим в истории. Команде удалось пробиться в полуфинал Восточной конференции, где она уступила будущему финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4.

В послужном списке Файзуллина, помимо «Адмирала», такие клубы, как «Амур», «Ак Барс» и «Авангард». Всего он провёл 341 встречу в КХЛ, набрав 109 (44+65) очков.

источник: ХК «Адмирал»
«Ак Барс» подтвердил расставание с Воронковым
Нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбусом».
05.05.2023 15:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» продлил контракт с Файзуллиным
Новое соглашение рассчитано на один сезон.
05.05.2023 14:46
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«В НХЛ правила отличаются от КХЛ». Марченко высказался о судействе за океаном
Россиянин отметил, что в НХЛ судьи позволяют игрокам гораздо больше.
05.05.2023 14:02
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Однокомнатная по цене трехкомнатной». Марченко рассказал о сложностях аренды жилья в США
Кирилл рассказал, чем отличается быт в США от России.
05.05.2023 12:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владислав Ефремов перешёл в «Салават Юлаев»
Контракт с бывшим игроком «Динамо» рассчитан на один сезон.
05.05.2023 11:10
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Мне плевать на игру Бобровского». Самсонов высказался о сравнении с соотечественником
«Торонто» Самсонова проигрывает «Флориде» Бобровского в полуфинале Восточной конференции.
05.05.2023 10:36
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Обладатель Кубка Гагарина 2019 года Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне
Агент сообщил, что у игрока есть вариант с переездом в Швейцарию.
05.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Кожевников
НХЛ объявила претендентов на приз лучшему защитнику сезона
Среди претендентов прошлогодний обладатель награды.
05.05.2023 10:08
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бобровский побил 27-летний рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ
Россиянин побил рекорд времён, когда «пантеры» доходили до финала Кубка Стэнли.
05.05.2023 09:08
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Он был просто непробиваем». Главный тренер «Флориды» - об игре Бобровского
Пол Морис высоко оценил выступление Бобровского во втором матче с «Торонто»/
05.05.2023 08:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика