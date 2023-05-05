«Адмирал» продлил контракт с Файзуллиным

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Данилой Файзуллиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Файзуллин принял участие в 60 встречах, в которых набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Файзуллин записал на свой счёт 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+3».

Прошедший сезон стал для дальневосточной команды лучшим в истории. Команде удалось пробиться в полуфинал Восточной конференции, где она уступила будущему финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4.

В послужном списке Файзуллина, помимо «Адмирала», такие клубы, как «Амур», «Ак Барс» и «Авангард». Всего он провёл 341 встречу в КХЛ, набрав 109 (44+65) очков.