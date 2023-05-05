«Ак Барс» подтвердил расставание с Воронковым

«Ак Барс» подтвердил, что нападающий Дмитрий Воронков в следующем сезоне не будет выступать в составе команды, сообщается в Telegram-канале казанского клуба.

«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Воронков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». В завершившемся сезоне хоккеист сыграл 54 матча регулярного чемпионата, в которых забросил 18 шайб и сделал 13 голевых передач. В плей-офф на счету Воронкова 8 голов и 4 передачи в 24 матчах.