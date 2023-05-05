ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» подтвердил расставание с Воронковым

Нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбусом».
05 мая 2023 15:07
автор: Александр Евграфов

«Ак Барс» подтвердил, что нападающий Дмитрий Воронков в следующем сезоне не будет выступать в составе команды, сообщается в Telegram-канале казанского клуба.

«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Воронков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». В завершившемся сезоне хоккеист сыграл 54 матча регулярного чемпионата, в которых забросил 18 шайб и сделал 13 голевых передач. В плей-офф на счету Воронкова 8 голов и 4 передачи в 24 матчах.

источник: ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» подтвердил расставание с Воронковым
Нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбусом».
05.05.2023 15:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» продлил контракт с Файзуллиным
Новое соглашение рассчитано на один сезон.
05.05.2023 14:46
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«В НХЛ правила отличаются от КХЛ». Марченко высказался о судействе за океаном
Россиянин отметил, что в НХЛ судьи позволяют игрокам гораздо больше.
05.05.2023 14:02
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Однокомнатная по цене трехкомнатной». Марченко рассказал о сложностях аренды жилья в США
Кирилл рассказал, чем отличается быт в США от России.
05.05.2023 12:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владислав Ефремов перешёл в «Салават Юлаев»
Контракт с бывшим игроком «Динамо» рассчитан на один сезон.
05.05.2023 11:10
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Мне плевать на игру Бобровского». Самсонов высказался о сравнении с соотечественником
«Торонто» Самсонова проигрывает «Флориде» Бобровского в полуфинале Восточной конференции.
05.05.2023 10:36
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Обладатель Кубка Гагарина 2019 года Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне
Агент сообщил, что у игрока есть вариант с переездом в Швейцарию.
05.05.2023 10:19
Хоккей
автор: Александр Кожевников
НХЛ объявила претендентов на приз лучшему защитнику сезона
Среди претендентов прошлогодний обладатель награды.
05.05.2023 10:08
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Бобровский побил 27-летний рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ
Россиянин побил рекорд времён, когда «пантеры» доходили до финала Кубка Стэнли.
05.05.2023 09:08
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Он был просто непробиваем». Главный тренер «Флориды» - об игре Бобровского
Пол Морис высоко оценил выступление Бобровского во втором матче с «Торонто»/
05.05.2023 08:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика