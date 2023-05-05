Егор Морозов стал игроком московского «Динамо»

28-летний российский хоккеист Егор Морозов подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с нападающим рассчитано на два года и носит односторонний характер.

Морозов с 2020 года выступал в составе череповецкой «Северстали». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Егор принял участие в 47 встречах, набрав 20 (7+13) очков при показателе полезности «-11». В плей-офф Кубка Гагарина Морозов сыграл в семи матчах, набрав 3 (1+2) очка.

Всего в КХЛ Морозов принял участие в 353 встречах, набрав 108 (51+57) очков.

Егор является воспитанником тольяттинского хоккея. Профессиональную карьеру Морозов начал в 2013 году, подписав контракт с «Донбассом». Помимо «Донбасса» и «Северстали», в послужном списке игрока четыре сезона, которые он провёл в «Сочи».