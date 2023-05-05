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«Спартак» подписал второго снайпера ВХЛ

Александр Беляев продолжит карьеру в столичной команде.
05 мая 2023 15:45
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Ижстали» Александр Беляев продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщает пресс-служба столичной команды.

Соглашение с игроком рассчитано на два года и носит двусторонний характер. Ижевский клуб получит денежную компенсацию за переход хоккеиста.

В прошлом сезоне ВХЛ Беляев стал вторым снайпером лиги и одним из лучших бомбардиров, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах.

Беляев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021/2022, приняв участие в десяти встречах в составе нижнекамского «Нефтехимика», в которых он не отметился результативными действиями.

Беляев является воспитанником «Югры», в системе которой он дебютировал в МХЛ в сезоне-2016/2017 в составе «Мамонтов Югры».

источник: ХК «Спартак»
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