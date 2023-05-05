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Вратарь «Адмирала» Серебряков сыграет за сборную «Россия 25» против команды Казахстана

Матч состоится в Астане.
Вратарь «Адмирала» Серебряков сыграет за сборную «Россия 25» против команды Казахстана
05 мая 2023 15:48
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы сборных, сыграющих в первом матче международного турнира «Qazaqstan Hockey Open 2023».

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Исаев);

Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;

Мисюль — Федотов, Зыков — Бардаков — Мичков;

Камалов — Пашнин, Бучельников — Воробьёв — Порядин;

Карпухин — Поляков, Джиошвили — Зинченко — Кара.

Матч состоится на «Барыс Арене» в Астане. Ранее сборная «Россия 25» провела две игры в Челябинске с командой Белоруссии в рамках «Большого тура сборной». Матчи закончились со счетом 4:0 и 6:2 в пользу россиян.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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