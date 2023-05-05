«Кристалл» спустя семь лет вновь выступит в ВХЛ

Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» в сезоне-2023/24 вновь сыграет в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, сообщается в Telegram-канале команды.

«Решение, которое было принято станет импульсом для развития всего саратовского хоккея», - цитирует пресс-служба команды директора «Кристалла» Вячеслава Наталичева.

Как отметили в руководстве команды, поддержку клубу оказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В последний раз саратовцы играли в чемпионате ВХЛ в сезоне-2016/17, однако по финансовым причинам вынуждены были сняться с турнира.