ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Кристалл» спустя семь лет вновь выступит в ВХЛ

Саратовская команда решила финансовые вопросы и начинает подготовку к сезону.
05 мая 2023 16:00
автор: Александр Евграфов

Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» в сезоне-2023/24 вновь сыграет в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, сообщается в Telegram-канале команды.

«Решение, которое было принято станет импульсом для развития всего саратовского хоккея», - цитирует пресс-служба команды директора «Кристалла» Вячеслава Наталичева.

Как отметили в руководстве команды, поддержку клубу оказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В последний раз саратовцы играли в чемпионате ВХЛ в сезоне-2016/17, однако по финансовым причинам вынуждены были сняться с турнира.

источник: ХК «Кристалл» (Саратов)
ЦСКА расторгнет контракт с вратарем Рейдеборном
ЦСКА расторгнет контракт с вратарем Рейдеборном
Шведского вратаря может заменить служащий сейчас в армии Иван Федотов.
05.05.2023 16:35
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Заместитель комиссара НХЛ отказался комментировать инцидент с Ничушкиным
Вопрос расследования тоже остается открытым.
05.05.2023 16:24
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Кристалл» спустя семь лет вновь выступит в ВХЛ
Саратовская команда решила финансовые вопросы и начинает подготовку к сезону.
05.05.2023 16:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Адмирала» Серебряков сыграет за сборную «Россия 25» против команды Казахстана
Вратарь «Адмирала» Серебряков сыграет за сборную «Россия 25» против команды Казахстана
Матч состоится в Астане.
05.05.2023 15:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Спартак» подписал второго снайпера ВХЛ
Александр Беляев продолжит карьеру в столичной команде.
05.05.2023 15:45
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Егор Морозов стал игроком московского «Динамо»
Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
05.05.2023 15:35
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Ак Барс» подтвердил расставание с Воронковым
Нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбусом».
05.05.2023 15:07
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» продлил контракт с Файзуллиным
Новое соглашение рассчитано на один сезон.
05.05.2023 14:46
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«В НХЛ правила отличаются от КХЛ». Марченко высказался о судействе за океаном
Россиянин отметил, что в НХЛ судьи позволяют игрокам гораздо больше.
05.05.2023 14:02
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Однокомнатная по цене трехкомнатной». Марченко рассказал о сложностях аренды жилья в США
Кирилл рассказал, чем отличается быт в США от России.
05.05.2023 12:31
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика