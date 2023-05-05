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Заместитель комиссара НХЛ отказался комментировать инцидент с Ничушкиным

Вопрос расследования тоже остается открытым.
05 мая 2023 16:24
автор: Александр Евграфов

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли не стал отвечать на вопросы об инциденте с участием российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.

Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул «Эвеланш» по «личным причинам», пропустив третью и последующие игры серии, которую действующие обладатели Кубка Стэнли проиграли.

Позднее ряд СМИ сообщили о том, что отсутствие Ничушкина связано с инцидентом с алкоголем, а в гостиничном номере россиянина была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка вела агрессивно и была госпитализирована.

«На данный момент я не могу ничего сказать по этому поводу», - цитирует Дэйли РИА Новости. Также и агент Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости, что хоккеист не причастен к данному инциденту.

После сезона 2022 года, в котором «Колорадо» завоевал Кубок Стэнли, Ничушкин подписал контракт с командой еще на восемь лет. В минувшем сезоне россиянин провел за «Колорадо» 53 игры и забросил 17 шайб, а также сделал 30 передач. В двух проведенных играх плей-офф он отметился одной шайбой.

источник: «РИА Новости»
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