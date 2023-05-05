ЦСКА расторгнет контракт с вратарем Рейдеборном

ЦСКА расторг контракт с вратарем команды Адамом Рейдеборном, сообщает Metaratings.

По данным источника, причиной расторжения стал лимит на легионеров, который с предстоящего сезона в КХЛ будет сокращен. Преемником Рейдеборна в ЦСКА может стать Иван Федотов, завершающий свою службу в армии.

Рейдеборн, перешедший в ЦСКА в 2021 году из «Ак Барса», провел в минувшем сезоне в регулярном чемпионате 37 матчей, отразил 91,2% бросков, один раз сыграл всухую. В 25 играх плей-офф Рейдеборн отразил 93% бросков и пять раз сыграл всухую.