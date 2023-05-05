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Стали известны клубы, претендующие на голкипера ЦСКА Рейдеборна

Вратарь завоевал два Кубка Гагарина с армейцами.
05 мая 2023 17:07
автор: Александр Поволоцкий

Шведский голкипер Адам Рейдеборн продолжит свое выступление в КХЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА расторг контракт с 31-летним хоккеистом. Московский клуб выннужден расстаться с Рейдеборном из-за ужесточения лимита на легионеров. В стан ЦСКА вернется голкипер Иван Федотов. Сейчас он проходит службу в армии.

Как сообщает «Метарейтинг», на двукратного обладателя Кубка Гагарина претендуют «Салават Юлаев» и «Металлург». Представители Адама ожидают получить для вратаря оклад в размере 50 миллионов рублей за один сезон.

В минувшем сезоне Рейдеборн провел 37 матчей, в которых одержал 24 победы, отразив 91,2% бросков. В 25 матчах розыгрыша Кубка Гагарина у шведа 15 побед при 93% отражённых бросков.

источник: «Метарейтинг»
Действующий обладатель Кубка Гагарина перейдет в СКА
В активе хоккеиста три трофея.
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автор: Александр Поволоцкий
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