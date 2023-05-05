Действующий обладатель Кубка Гагарина перейдет в СКА

Действующий обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Артем Сергеев в ближайшее время сменит клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-летний хоккеист пополнит состав СКА. Сергеев заключит с клубом из Санкт-Петербурга трехлетнее соглашение. Его зарплата за каждый сезон составит 45 млн рублей.

Ранее Артем также выступал за уфимский «Салават Юлаев».

В минувшем регулярном чемпионате Сергеев провел 62 матча, в которых набрал 16 (3+13) очков. В плей-офф на счету защитника четыре голевые передачи в 27 встречах.