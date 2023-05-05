Пастрняк отказался от выступления за сборную Чехии на ЧМ-2023

Чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк не сыграет за национальную команду на ближайшем турнире.

Как сообщает Delfi, 26-летний хоккеист отказался от выступления на ЧМ-2023. Давид и его партнеры по «Бостону» Томаш Носек и Давид Крейчи не сыграют на турнире из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что Пастрняк принимал участие в чемпионатах мира в 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

В текущем сезоне нападающий провел в регулярном чемпионате 82 матча, в которых набрал 113 (61+52) очков. В плей-офф на счету Давида пять шайб в семи играх.

Добавим, что «Бостон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив в серии «Флориде» (3-4).