«Северсталь» обменяет своего лучшего бомбардира в «Авангарда»

Агент форварда «Северстали» Игоря Гераськина рассказал, где продолжит карьеру хоккеист.

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром команды. Игорь провел 66 матчей, в которых набрал 43 (14+29) очка.

«Игорь Гераськин подтвердил квалификационное предложение Череповца. Но по нашей информации его обменяют в «Авангард» на денежную компенсацию» — цитирует Александра Черных телеграм-канал агентства Winners.

Добавим, что ранее «Северсталь» повторила контрактное предложение магнитогорского «Металлурга» Гераськину.