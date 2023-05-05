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Сборная Польши впервые за 21 год сыграет в элитном дивизионе мирового хоккея

Вторую путевку в высший дивизион разыграют между собой команды Великобритании и Италии.
05 мая 2023 18:20
автор: Александр Евграфов

Сборная Польши впервые с 2002 года сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею. Польская команда завоевала эту возможность, победив сборную Румынии со счетом 6:2.

Вторую путевку на чемпионат мира 2024 года разыграют между собой команды Великобритании и Италии.

Чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Решением Международной федерации хоккея сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионатах мира 2023 и 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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