Сборная Польши впервые за 21 год сыграет в элитном дивизионе мирового хоккея

Сборная Польши впервые с 2002 года сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею. Польская команда завоевала эту возможность, победив сборную Румынии со счетом 6:2.

Вторую путевку на чемпионат мира 2024 года разыграют между собой команды Великобритании и Италии.

Чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Решением Международной федерации хоккея сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионатах мира 2023 и 2024 года.