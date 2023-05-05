Полезные шайбы в КХЛ

В этом сезоне в один день завершились два события – плей-офф Континентальной хоккейной лиги и Фестиваль адаптивного хоккея, который проходил в Олимпийском парке Сочи с 26 по 29 апреля. Благотворительная программа «Ставка на добро» подвела итоги сезона-2022/23 в благотворительной акции «Голевая передача», которую проводит компания ФОНБЕТ вместе со своими партнёрами – КХЛ и Федерацией адаптивного хоккея.

Согласно условиям акции «Голевая передача», каждая заброшенная шайба в КХЛ конвертируется в 1000 рублей, которые направляются на поддержку детского адаптивного хоккея. Номинал шайбы на время плей-офф был увеличен до 2000 рублей. За время плей-офф командами было заброшено в общей сложности 446 шайб. Таким образом, по условиям акции, компания ФОНБЕТ направила 892 000 рублей на компенсацию расходов Федерации адаптивного хоккея в организации Фестиваля, куда приехали 63 команды (около 2 000 участников).

Итоговая сумма, сформированная в рамках «Голевой передачи» в сезоне-2022/23, составила 4 миллиона 730 тысяч рублей. 3 миллиона 838 тысяч рублей были направлены на организацию учебно-тренировочных интенсивов, которые проходили по трём дисциплинам адаптивного хоккея: по следж-хоккею (Барнаул), по специальному хоккею (Челябинск), по хоккею для незрячих ребят (Йошкар-Ола), в которых приняли участие более 50 детей из разных команд со всей страны.

Амбассадором благотворительной программы ФОНБЕТ «Ставка на добро» является олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин.