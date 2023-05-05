Сборная «России 25» обыграла Казахстан в первом матче «Qazaqstan Hockey Open 2023»

Хоккеисты сборной «России 25» оказались сильнее национальной команды Казахстана в первой игре турнира «Qazaqstan Hockey Open 2023».
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.
В составе российской команды дублем отличился нападающий Николай Поляков (28-я, 49-я минуты), гол на счету форварда Марата Хайруллина (56).
Таким образом, сборная «России 25» набирает первые три очка и возглавляет турнирную таблицу. 6 мая подопечные Романа Ротенберга встретятся со сборной Беларуси.
Qazaqstan Hockey Open 2023
1-й матч
Казахстан – «Россия 25» – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы:
0:1 – Поляков (Карпухин, Федотов), 28:07 (бол.)
0:2 – Поляков (Зыков), 48:01
0:3 – Хайруллин (Зыков, Порядин), 55:49
Вратари: Шутов - Серебряков.
источник: «Советский спорт»