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Рейдеборн не хочет уходить из ЦСКА

В составе армейцев хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Рейдеборн не хочет уходить из ЦСКА
05 мая 2023 19:18
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Агент шведского вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна заявил, что его клиент намерен остаться в московском клубе.

В СМИ сообщалось, что с 31-летним хоккеистом расторгнут контракт из-за ужесточения лимита на легионеров.

«На данный момент ведется работа по Адаму. Его приоритетное желание - остаться в ЦСКА. В этом клубе он все знает. С другой стороны, жизнь спортсмена короткая, а в КХЛ действует четкий потолок зарплат», - цитируют «РИА Новости» Алеша Пилко.

Отметим, что швед выступает за ЦСКА с 2021 года. Контракт Рейдеборна с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

источник: «РИА Новости»
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