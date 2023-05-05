Рейдеборн не хочет уходить из ЦСКА

Агент шведского вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна заявил, что его клиент намерен остаться в московском клубе.

В СМИ сообщалось, что с 31-летним хоккеистом расторгнут контракт из-за ужесточения лимита на легионеров.

«На данный момент ведется работа по Адаму. Его приоритетное желание - остаться в ЦСКА. В этом клубе он все знает. С другой стороны, жизнь спортсмена короткая, а в КХЛ действует четкий потолок зарплат», - цитируют «РИА Новости» Алеша Пилко.

Отметим, что швед выступает за ЦСКА с 2021 года. Контракт Рейдеборна с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.