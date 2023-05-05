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Форвард «Калгари» Лучич вошел в заявку сборной Канады на ЧМ-2023

Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии.
05 мая 2023 19:40
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Канада опубликовала заявку команды, которая сыграет на предстоящем чемпионате мира.

Отметим, что в список вошли 20 игроков. Из них - два вратаря, шесть защитников и 12 форвардов.

Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Джастин Бэррон («Монреаль»), Итан Бир, Тайлер Майерс (оба — «Ванкувер»), Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джейк Уолман («Детройт»), Маккензи Уигар («Калгари»).

Нападающие: Сэмми Бле, Джейк Нейборс (оба — «Сент-Луис»), Лоусон Круз, Джек Макбэйн (оба — «Аризона»), Адам Фантили (Университет Мичигана), Коди Гласс («Нэшвилл»), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Скотт Лотон («Филадельфия»), Милан Лучич, Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари»), Джо Велено («Детройт»).

Добавим, что Канада сыграет на групповом этапе с США, Словенией, Швейцарией, Латвией, Словакией, Казахстаном и Норвегией.

источник: Федерация хоккея Канады
Форвард «Калгари» Лучич вошел в заявку сборной Канады на ЧМ-2023
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