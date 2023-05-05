Воронков эмоционально попрощался с «Ак Барсом» в связи со своим уходом в НХЛ 

Российский нападающий Дмитрий Воронков выразил слова благодарности своему бывшему клубу, «Ак Барсу», в котором он провел пять лет.

Отметим, что в четверг, 4 мая форвард подписал двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

«Я хочу сказать спасибо «Ак Барсу» - его фанатам, руководству, наставникам, всем моим бывшим одноклубникам и персоналу, с которым вместе добивались результатов на льду, сражаясь в каждом матче. Эти пять лет потрясающий период, он навсегда останется в моей памяти. Казань стала для меня родным местом, тут я сформировался как профессиональный игрок, здесь поверили в меня! Благодарю за поддержку и атмосферу на «Татнефть Арене»!», – приводит слова Воронкова пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что в прошедшем сезоне КХЛ в составе «Ак Барса» Воронков сыграл 78 игр, забросил 26 шайб и оформил 17 результативных передач.