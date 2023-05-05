Ротенберг пожелал сборной Казахстана удачи на чемпионате мира

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг поблагодарил игроков команды и прокомментировал победу над сборной Казахстана на турнире «Qazaqstan Hockey Open 2023».

«Завтра будем играть на победу. Мы прошли хорошую проверку. Прибавим во всем: в игре, самоотдаче... Казахстан серьезно готовился к матчу против нас, у их команды серьезные задачи, они готовятся к чемпионату мира. Мы выводим Казахстан на новый уровень и желаем им удачи на чемпионате мира», - сказал Ротенберг журналистам.

По словам Ротенберга, героем сегодняшней встречи стал Николай Поляков, который был по самоотдаче, по катанию был один из лучших. На счету Полякова дубль, еще одна шайба в активе Марата Хайруллина.

В пятницу сборная России25 победила команду Казахстана со счетом 3:0.