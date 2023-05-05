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Ротенберг признался, что у него состоялся серьезный разговор с игроками сборной России

Национальная команда, составленная из игроков в возрасте до 25 лет, обыграла Казахстан.
05 мая 2023 22:26
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной России по хоккею, составленной из игроков, чей возраст не превышает 25 лет, прокомментировал результат матча с командой Казахстана в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2023.

«У сборной Казахстана было хорошее движение. После первого периода у нас состоялся серьезный разговор, и я благодарен команде за то, как она на него отреагировала. Мы забили хорошие, рабочие голы. Ребята молодцы, вырвали важную победу.

Завтра сыграем за победу на турнире, готовимся к следующей игре. Николаев третий матч подряд остался вне заявки? У нас есть тренер вратарей. Все сыграют. У Николаева и так было много матчей. Поляков - самоотверженный игрок. Нам нужны герои, и он сегодня стал героем», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

В составе российской команды дублем отличился нападающий Николай Поляков (28-я, 49-я минуты), гол на счету форварда Марата Хайруллина (56).

Таким образом, сборная «России 25» набирает первые три очка и возглавляет турнирную таблицу. 6 мая подопечные Романа Ротенберга встретятся со сборной Беларуси.

источник: «РБ-Спорт»
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