Свечков заключил контракт с «Нэшвиллом» на три года 

Бывший нападающий «Спартака» Федор Свечков продолжит карьеру в НХЛ. Он подписал трехлетнее соглашение с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что в драфте 2021 года россиянин был выбран горчичными котами под общим 19-м номером.

Добавим, что в прошедшем сезоне КХЛ в составе «Спартака» он принял участие в 27 встречах, в которых набрал четыре (2+2) очка. Он также провел 12 матчей в МХЛ, заработав 12 (5+7) баллов. Российский форвард завоевал Кубок Петрова, выступая за Воскресенский «Химик».