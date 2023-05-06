Нападающий Мальцев близок к переходу в «Спартак»

«Спартак» договорился с нападающим «Колорадо Эвеланш» Михаилом Мальцевым о его переходе в стан красно-белых. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что «гладиаторы» обладают правом на россиянина после совершенного обмена защитника Александра Никишина в СКА.

Сообщается, что 25-летний хоккеист заключит контракт со столичной командой на два года.

Добавим, что в текущем сезоне АХЛ Мальцев в составе «Колорадо Иглз» провел 28 матчей и набрал 21 (11+10) очко. Выступая за «Эвеланш» в НХЛ он принял участие в пяти играх и не отметился результативными действиями.