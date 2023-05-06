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«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» второй раз за три дня

«Харрикейнз» на своей площадке за два матча позволила забросить себе только две шайбы.
06 мая 2023 07:34
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» победили «Нью-Джерси Дэвилз» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча в Роли завершилась победой хозяев со счетом 6:1.

У победителей дубль на свой счет записал Еспери Котканиеми(22-я и 24-я минута), по шайбе забросили Джордан Стаал (38), Мартин Нечас (40), Джордан Мартинук (53) и Стефан Ноэсен (54). Гости смогли ответить заброшенной шайбой Майлза Вуда (44).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Каролины». В первом матче «Харрикейнз» победили со счетом 5:1.

Третий матч состоится 7 мая в Нью-Джерси. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Торонто» - «Флорида».

источник: «Советский спорт»
«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» второй раз за три дня
«Харрикейнз» на своей площадке за два матча позволила забросить себе только две шайбы.
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