Свитер Овечкина вновь стал самым продаваемым по итогам «регулярки» НХЛ

Свитер с фамилией российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ESPN.

На втором месте по продажам оказался свитер форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на третьем – нападающего «Бостон Брюинз» Дэвида Пастрняка. В пятёрку самых продаваемых свитеров по итогам сезона также вошли джерси с фамилиями Джека Хьюза из «Нью-Джерси Дэвилз» и Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс».

Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 отметился 75 (42+33) очками в 73 встречах.

«Вашингтон Кэпиталз» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года.