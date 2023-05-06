НХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на приз «Джек Адамс Эворд», который вручается Ассоциацией журналистов лиги лучшему тренеру сезона.

В числе претендентов на награду Джим Монтгомери («Бостон Брюинз»), Дэйв Хэкстол («Сиэтл Кракен») и Линди Рафф («Нью-Джерси Дэвилз»).

В этом сезоне «Бостон» установил рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате и выиграл президентский кубок. Но команда выбыла из борьбы в первом раунде Кубка Стэнли.

Команда «Сиэтл» существует всего два года, но уже смог выйти в плей-офф и пройти во второй круг. Счет в серии с «Далласом» 1-1.

«Нью-Джерси Дэвилз» стал третьим в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3). Счет в серии с «Каролиной Харрикейнз» 0-2.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ в Нэшвилле 26 июня.

Действующим обладателем награды является тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер.