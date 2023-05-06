ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

НХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Среди претендентов наставники «Бостона», «Сиэтла» и «Нью-Джерси».
06 мая 2023 08:44
автор: Александр Евграфов

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на приз «Джек Адамс Эворд», который вручается Ассоциацией журналистов лиги лучшему тренеру сезона.

В числе претендентов на награду Джим Монтгомери («Бостон Брюинз»), Дэйв Хэкстол («Сиэтл Кракен») и Линди Рафф («Нью-Джерси Дэвилз»).

В этом сезоне «Бостон» установил рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате и выиграл президентский кубок. Но команда выбыла из борьбы в первом раунде Кубка Стэнли.

Команда «Сиэтл» существует всего два года, но уже смог выйти в плей-офф и пройти во второй круг. Счет в серии с «Далласом» 1-1.

«Нью-Джерси Дэвилз» стал третьим в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3). Счет в серии с «Каролиной Харрикейнз» 0-2.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград НХЛ в Нэшвилле 26 июня.

Действующим обладателем награды является тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер.

источник: «Советский спорт»
Линден Вэй перешел в немецкий «Адлер Мангейм»
31-летний форвард подписал однолетний контракт
06.05.2023 09:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
НХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Среди претендентов наставники «Бостона», «Сиэтла» и «Нью-Джерси».
06.05.2023 08:44
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Свитер Овечкина вновь стал самым продаваемым по итогам «регулярки» НХЛ
Даже несмотря на то, что «Вашингтон» не сумел выйти в плей-офф Кубка Стэнли.
06.05.2023 08:10
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» второй раз за три дня
«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» второй раз за три дня
«Харрикейнз» на своей площадке за два матча позволила забросить себе только две шайбы.
06.05.2023 07:34
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий Мальцев близок к переходу в «Спартак»
Нападающий Мальцев близок к переходу в «Спартак»
Стороны согласовали условия присоединения российского форварда к московскому клубу.
06.05.2023 00:07
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Свечков заключил контракт с «Нэшвиллом» на три года 
30 апреля у 20-летнего хоккеиста истекло соглашение со «Спартаком».
05.05.2023 22:44
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг признался, что у него состоялся серьезный разговор с игроками сборной России
Национальная команда, составленная из игроков в возрасте до 25 лет, обыграла Казахстан.
05.05.2023 22:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Варламов высказался о своем будущем в «Айлендерс»
Голкипер не планирует менять команду.
05.05.2023 21:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ротенберг пожелал сборной Казахстана удачи на чемпионате мира
Главный тренер сборной России 25 отметил, что матч с командой Казахстана стал хорошей подготовкой.
05.05.2023 20:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Воронков эмоционально попрощался с «Ак Барсом» в связи со своим уходом в НХЛ 
Воронков эмоционально попрощался с «Ак Барсом» в связи со своим уходом в НХЛ 
Ранее 22-летнего форварда подписал «Коламбус Блю Джекетс».
05.05.2023 20:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика