Линден Вэй перешел в немецкий «Адлер Мангейм»

Немецкий клуб «Адлер Мангейм» объявил о подписании однолетнего контракт с канадским нападающим Линденом Веем, выступавшим в КХЛ за «Барыс», ЦСКА и СКА.

«Будь то КХЛ, NLA или Северная Америка, Линден оставил о себе положительное впечатление в каждом клубе, в котором играл. Не случайно его успехи включают в себя более 100 игр в НХЛ и чемпионские титулы в Москве и Цюрихе. Линден — лидер до мозга костей, который всегда ставит благополучие команды на первое место», - приводит пресс-служба немецкого клуба слова спортивного менеджера Ян-Аксель Алаваара.

В прошедшем сезоне КХЛ Вэй провел 57 матчей за «Барыс» в регулярном чемпионате, в которых набрал 41 (18+23) очко.