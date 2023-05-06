Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион мирового хоккея

Сборная Великобритании спустя два года после вылета вернется в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Это случилось благодаря победе над командой Италии в заключительном матче группы А первого дивизиона.

Команда Великобритании заняла первое место в группе, опередив сборную Польши, которая спустя 22 года также вернется в элитный дивизион в 2024 году.

Первый дивизион мирового хоккея покинет команда Литвы, которую заменит в 2024 году сборная Японии.

Чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Решением Международной федерации хоккея сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионатах мира 2023 и 2024 года.