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Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион мирового хоккея

Ранее путевку на следующий чемпионат мира завоевала сборная Польши.
06 мая 2023 10:20
автор: Александр Евграфов

Сборная Великобритании спустя два года после вылета вернется в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Это случилось благодаря победе над командой Италии в заключительном матче группы А первого дивизиона.

Команда Великобритании заняла первое место в группе, опередив сборную Польши, которая спустя 22 года также вернется в элитный дивизион в 2024 году.

Первый дивизион мирового хоккея покинет команда Литвы, которую заменит в 2024 году сборная Японии.

Чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Решением Международной федерации хоккея сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионатах мира 2023 и 2024 года.

источник: «Советский спорт»
Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион мирового хоккея
Ранее путевку на следующий чемпионат мира завоевала сборная Польши.
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