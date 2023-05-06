«Тампа-Бэй Лайтнинг» продлил контракт с хоккеистом, которого обменяли на Наместникова

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» продлил контракт с нападающим Майки Эйссимонтом, который был обменян на россиянина Владислава Наместникова в «Сан-Хосе Шаркс».

Новое соглашение рассчитано на два года с кэпхитом в 800 тысяч долларов, сообщает пресс-служба «Тампы».

В минувшем сезоне Эйссимонт провел за «Тампу» 15 матчей, в которых отличился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Ранее в завершившемся сезоне Эйссимонт помимо «Тампы» и «Сан-Хосе» сыграл за «Виннипег».