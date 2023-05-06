«Ак Барс» претендует на Григория Дронова

Казанский «Ак Барс» заинтересован в подписании защитника Григория Дронова. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, воспитанник «Металлурга» находится в шорт-листе казанского клуба.

Дронов выступает в составе магнитогорцев с 2017 года. В октябре 2022 года хоккеист подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз» в НХЛ на один сезон, однако затем вернулся в состав «Магнитки».

В розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/2023 Дронов принял участие в 41 матче, набрав 19 (8+11) очков. В плей-офф Кубка Гагарина 25-летний хоккеист сыграл в 11 встречах, набрав 6 (4+2) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Дронов провел 309 встреч, набрав в них 85 (25+60) очков.