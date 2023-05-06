Сборная «Россия 25» назвала стартовый состав на матч с командой Белоруссии в Астане

Сборная «Россия 25» опубликовала стартовый состав на второй матч турнира «Qazaqstan Hockey Open 2023» в Астане.

Состав сборной России:

Исаев (Серебряков);

Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Мисюль, Бучельников — Чивилёв — Мичков;

Карпухин — Гребенщиков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.

Команды уже дважды встречались на этой неделе. Первые матчи, состоявшиеся в Челябинске, завершились победой российских хоккеистов со счетом 4:0 и 6:2.

В пятницу сборная «России 25» победила команду Казахстана – 3:0.

В рамках майского турне сборная России проведет игры с командой Белоруссии в Красноярске 9 мая, Туле 12 и 13 мая, Минске 15 и 16 мая.