Российский вратарь Загидулин вернулся в «Металлург» из Финляндии

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с вратарем Артемом Загидулиным, вернувшимся из Финляндии, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Загидулин уже выступал за «Металлург», однако в ноябре 2021 года расторг контракт с магнитогорским клубом и перешел в финский «Лукко».

В минувшем сезоне в финской лиге он провел 53 матча, в которых отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 1,84. Всего в КХЛ 27-летний вратарь провел 48 матчей, пять из них отыграл «на ноль».

В следующем сезоне новым главным тренером «Металлурга» стал Андрей Разин, перешедший в команду из «Северстали».