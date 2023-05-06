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Российский вратарь Загидулин вернулся в «Металлург» из Финляндии

Ранее голкипер играл за финский «Лукко».
06 мая 2023 15:02
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с вратарем Артемом Загидулиным, вернувшимся из Финляндии, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Загидулин уже выступал за «Металлург», однако в ноябре 2021 года расторг контракт с магнитогорским клубом и перешел в финский «Лукко».

В минувшем сезоне в финской лиге он провел 53 матча, в которых отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 1,84. Всего в КХЛ 27-летний вратарь провел 48 матчей, пять из них отыграл «на ноль».

В следующем сезоне новым главным тренером «Металлурга» стал Андрей Разин, перешедший в команду из «Северстали».

источник: КХЛ
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