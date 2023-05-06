Сборная Швейцарии обыграла Финляндию в матче Еврохоккейтура

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» завершился матч второго тура Чешских игр, в котором встречались сборные Швейцарии и Финляндии.

Победу в матче одержали представители Швейцарии со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Счет в матче был открыт на пятой минуте игрового времени – нападающий швейцарской сборной вывел свою команду вперед. До конца первого периода усилиями Олли Мяяття финнам удалось сравнять счёт.

На пятой минуте второго периода швейцарская сборная вновь вышла вперед благодаря голу Кэлвина Тюркауфа. Этот гол и оказался победным в матче – больше заброшенных шайб в этой встрече зрители не увидели.

В другом матче второго тура Чешских игр встретятся сборные Чехии и Швеции. Матч состоится сегодня, 6 мая, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.