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Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Белоруссии в матче «Qazaqstan Hockey Open»  

Встреча завершилась со счетом 4:7 в пользу соперников белоруссов. 
Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Белоруссии в матче «Qazaqstan Hockey Open»  
06 мая 2023 16:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФХР

Хоккеисты сборной Белоруссии нанесли поражение сборной «России 25» в матче Qazaqstan Hockey Open со счетом 4:7.

В составе белорусской сборной хет-трик оформил Тимофей Ковгореня (26-я, 49-я, 58-я минуты), по шайбе забросили Никта Пышкайло (3-я минута), Сергей Сапего (34), Егор Игнатенко (53) и Степан Звягин (56).

За российскую сборную шайбы забросили Валентин Зыков (13), Андрей Чивилев (28) и дважды отличился Марат Хайруллин (47, 54).

Qazaqstan Hockey Open

«Россия 25» – Белоруссия – 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Голы:

0:1 - Пышкайло (Паливко), 02:01

1:1 - Зыков (Педан), 12:19

1:2 - Ковгореня (Паливко, Звягин), 25:46

2:2 - Чивилев (Гребенщиков, Порядин), 27:54

2:3 - Сапего (Горбунов), 33:46 (мен.)

3:3 - Хайруллин (Глотов, Порядин), 46:39

3:4 - Ковгореня (Филяев), 48:58

3:5 - Игнатенко, 52:21

4:5 - Хайруллин (Бардаков), 53:35 (бол.)

4:6 - Звягин (Филяев), 55:47

4:7 - Ковгореня (Жихарев), 57:44

источник: «Советский спорт»
Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Белоруссии в матче «Qazaqstan Hockey Open»  
Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Белоруссии в матче «Qazaqstan Hockey Open»  
Встреча завершилась со счетом 4:7 в пользу соперников белоруссов. 
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