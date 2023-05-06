Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Белоруссии в матче «Qazaqstan Hockey Open»  

Хоккеисты сборной Белоруссии нанесли поражение сборной «России 25» в матче Qazaqstan Hockey Open со счетом 4:7.
В составе белорусской сборной хет-трик оформил Тимофей Ковгореня (26-я, 49-я, 58-я минуты), по шайбе забросили Никта Пышкайло (3-я минута), Сергей Сапего (34), Егор Игнатенко (53) и Степан Звягин (56).
За российскую сборную шайбы забросили Валентин Зыков (13), Андрей Чивилев (28) и дважды отличился Марат Хайруллин (47, 54).
Qazaqstan Hockey Open
«Россия 25» – Белоруссия – 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Голы:
0:1 - Пышкайло (Паливко), 02:01
1:1 - Зыков (Педан), 12:19
1:2 - Ковгореня (Паливко, Звягин), 25:46
2:2 - Чивилев (Гребенщиков, Порядин), 27:54
2:3 - Сапего (Горбунов), 33:46 (мен.)
3:3 - Хайруллин (Глотов, Порядин), 46:39
3:4 - Ковгореня (Филяев), 48:58
3:5 - Игнатенко, 52:21
4:5 - Хайруллин (Бардаков), 53:35 (бол.)
4:6 - Звягин (Филяев), 55:47
4:7 - Ковгореня (Жихарев), 57:44