Ротенберг отреагировал на поражение «России 25» в матче от сборной Беларуси

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвел итоги матча со сборной Беларуси в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором его команда потерпела разгромное поражение со счетом 4:7.

«Провели второй матч за второй день и уже четвертый за пять дней. Было понятно, что соперник будет намного свежее. Поэтому понимали, что будет такая игра, готовились к ней и влили свежих игроков. Сделали всё возможное, и к ребятам нет претензий по самоотдаче и по характеру. Наша серия продолжается. Следующая игра – самая важная», – приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что 9 мая сборная «России 25» снова проведет игру с национальной командой Беларуси, но уже в контрольном матче.