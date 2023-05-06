Экс-голкипер ЦСКА Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»

Бывший вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как утверждает источник, шведский голкипер уже подписал контракт с уфимским клубом, о чем будет официально объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что контракт 31-летнего хоккеиста с армейцами истек 30 апреля 2023 года. Красно-синие решили не продолжать сотрудничество с игроком из-за лимита на легионеров. К слову, в составе московского клуба Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.