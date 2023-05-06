Сборная Чехии одержала победу над Швецией в матче Еврохоккейтура

Хоккеисты сборной Чехии обыграли Швецию (4:3) в матче второго тура Чешских игр.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Даниэль Воженилек, отличившийся на 34-й минуте, а также Доминик Кубалик (38), Иржи Чернох (40) и Ондржей Беранек (46). Соперник ответил голами Оскара Линдберга (6), Александра Нюландера (49) и Лукаса Рэймонда (58).

Таким образом, Чехия одержала свою первую победу на турнире. В данный момент команда возглавляет турнирную таблицу, набрав четыре очка. Шведы идут вторыми (3 очка).