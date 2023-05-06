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Главный тренер Беларуси Квартальнов похвалил команду после разгромной победы над «Россией 25»

Встреча прошла на турнире Qazaqstan Hockey Open.
06 мая 2023 20:10
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы своей команды над сборной «Россия 25» (7:4) на турнире Qazaqstan Hockey Open.

«Довольны, что сыграли так с Россией. Но обольщаться мы, наверное, не будем. Понимаем, кто мы и что мы. Просто довольны победой, все ребята – молодцы», – приводит слова специалиста пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Напомним, что 9 мая сборная «России 25» снова проведет игру с национальной командой Беларуси, но уже в контрольном матче.

Главный тренер Беларуси Квартальнов похвалил команду после разгромной победы над «Россией 25»
Встреча прошла на турнире Qazaqstan Hockey Open.
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