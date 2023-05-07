Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Жераром Галланом.

Галлан возглавлял команду из Нью-Йорка с 2021 года.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Жерара за его работу и приверженность клубу во время пребывания на посту главного тренера команды. После моей оценки сезона и обсуждений с Галланом мы пришли к обоюдному выводу, что смена тренера пойдёт на пользу обеим сторонам. Хочу пожелать его семье и ему всего наилучшего в будущем. Мы начинаем поиски нового главного тренера незамедлительно», - подчеркнул генеральный менеджер команды Крис Друри.

Под руководством Галлана в нынешнем сезоне команды сумела выйти в плей-офф, однако завершила выступления уже в первом раунде, уступив «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3-4 в серии.