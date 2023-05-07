Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву»

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, станет одним из претендентов на покупку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз», информирует Ottawa Sun.

Как сообщает источник, вместе с исполнителем на покупку клуба будут претендовать миллиардеры Джеффри и Майкл Кимелы из инвестиционной компании Harlo Capital Group из Торонто.

Отмечается. Что The Weeknd принял решение объединиться с миллиардерами, поскольку он вырос в Торонто и очень любит хоккей.

The Weeknd – не единственный представитель селебрити, претендующий на покупку хоккейного клуба, ранее сообщалось, что в списке претендентов значатся голливудский актер Райан Рейнольдс и известный рэп-исполнитель Snoop Dogg.