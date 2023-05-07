ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023

Церемония пройдет с 28 по 29 июня в Нашвилле
Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023
07 мая 2023 09:29
автор:
автор фото: ХК СКА

Sportsnet опубликовал рейтинг 60 лучших игроков драфта НХЛ 2023 года.

По версии канадского телеканала, четвертым в списке значится российский нападающий СКА Матвей Мичков. Первое место в рейтинге занимает Коннор Бедард из «Реджайна Пэтс». Следом в списке идут Адам Фантилли (университет Мичигана) и Лео Карлссон («Эребру», Швеция).

Из россиян в топ-60 попали другие российские хоккеисты Михаил Гуляев (24-й), представляющий «Авангард» и Даниил Бут (28-й) из «Локомотива».

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Мичков провел 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

источник: Sportsnet.ca
Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023
Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023
Церемония пройдет с 28 по 29 июня в Нашвилле
07.05.2023 09:29
Хоккей
Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву»
Ему придётся посоперничать с Райаном Рейнольдсом и Snoop Dogg.
07.05.2023 08:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Россиянин подрался с канадцем и спровоцировал потасовку в матче плей-офф НХЛ
Третий матч серии пройдет 9 мая.
07.05.2023 08:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»
Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»
Специалист проработал с командой два сезона.
07.05.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Главный тренер Беларуси Квартальнов похвалил команду после разгромной победы над «Россией 25»
Встреча прошла на турнире Qazaqstan Hockey Open.
06.05.2023 20:10
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная Чехии одержала победу над Швецией в матче Еврохоккейтура
Соревнования проходят в Брно.
06.05.2023 19:55
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Экс-голкипер ЦСКА Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»
Экс-голкипер ЦСКА Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»
Об этом будет объявлено официально в ближайшее время.
06.05.2023 17:32
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Ротенберг отреагировал на поражение «России 25» в матче от сборной Беларуси
Российская национальная команда уступила своему сопернику со счетом 4:7.
06.05.2023 17:31
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Беларуси в матче «Qazaqstan Hockey Open»  
Сборная «России 25» потерпела разгромное поражение от Беларуси в матче «Qazaqstan Hockey Open»  
Встреча завершилась со счетом 4:7 в пользу соперников белоруссов. 
06.05.2023 16:29
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная Швейцарии обыграла Финляндию в матче Еврохоккейтура
Команда, заменившая в соревнованиях сборную России, оказалась сильнее финнов.
06.05.2023 15:23
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика