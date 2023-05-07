Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023

Sportsnet опубликовал рейтинг 60 лучших игроков драфта НХЛ 2023 года.

По версии канадского телеканала, четвертым в списке значится российский нападающий СКА Матвей Мичков. Первое место в рейтинге занимает Коннор Бедард из «Реджайна Пэтс». Следом в списке идут Адам Фантилли (университет Мичигана) и Лео Карлссон («Эребру», Швеция).

Из россиян в топ-60 попали другие российские хоккеисты Михаил Гуляев (24-й), представляющий «Авангард» и Даниил Бут (28-й) из «Локомотива».

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Мичков провел 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.