Макдэвид повторил рекорд Овечкина по голам за сезон

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за сезон в XXI веке.

Отметим, что игрок «Ойлерз» забросил две шайбы в победном матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса». Макдэвид достиг отметки в 69 голов за сезон, включая регулярный чемпионат и розыгрыш Кубка Стэнли.

Таким образом, капитан «Эдмонтона» повторил рекорд Овечкина по голам в одном сезоне. В сезоне-2007/2008 Александр отметился 65 шайбами в регулярном чемпионате, а таке четыре раза отличился в семи встречах плей-офф.

Отметим, что абсолютный рекорд лиги по голам в одном сезоне принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/1984 он суммарно забросил 100 шайб (87+13).