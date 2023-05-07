Лучший снайпер сезона в ВХЛ перешел в «Северсталь»

Лучший снайпер минувшего сезона ВХЛ Егор Степанов покинул «Югру».

Как сообщает пресс-служба «Северстали», 23-летний перешел в череповецкую команду в обмен на денежную компенсацию. Детали контракта со Степановым не разглашаются.

Отметим, что в минувшем чемпионате Егор стал лучшим бомбардиром лиги. Нападающий провел в регулярке 50 матчей, в которых набрал 46 (28+18) очков. В плей-офф на счету Степанова 3 (2+1) очка в пяти играх.

Ранее «Северсталь» покинул лучший бомбардир Игорь Гераськин.