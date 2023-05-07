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Лучший снайпер сезона в ВХЛ перешел в «Северсталь»

Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ.
07 мая 2023 14:58
автор: Александр Поволоцкий

Лучший снайпер минувшего сезона ВХЛ Егор Степанов покинул «Югру».

Как сообщает пресс-служба «Северстали», 23-летний перешел в череповецкую команду в обмен на денежную компенсацию. Детали контракта со Степановым не разглашаются.

Отметим, что в минувшем чемпионате Егор стал лучшим бомбардиром лиги. Нападающий провел в регулярке 50 матчей, в которых набрал 46 (28+18) очков. В плей-офф на счету Степанова 3 (2+1) очка в пяти играх.

Ранее «Северсталь» покинул лучший бомбардир Игорь Гераськин.

источник: ХК «Северсталь»
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