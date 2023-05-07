ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гол Линдхольма принес победу сборной Швеции над Финляндией в матче Еврохоккейтура

Встреча прошла на «Уиннинг Груп-Арена» в Брно.
07 мая 2023 15:22
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Швеции нанесла поражение команде Финляндии в заключительном матче этапа Еврохоккейтура в Чехии.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу Юхана Гаренлева.

Голами в составе победителей в основное время отметились Андре Петерссон (13-я минута), Хенрик Теммернес (37-я) и Фабиан Зеттерлунд (57-я).

У команды Финляндии шайбы забрасывали Теэму Хартикайнен (27-я), Антти Суомела (40-я) и Ахти Оксанен (43-я).

Решающий бросок в овертайме нанес Пер Линдхольм (62-я).

Отметим, что сборная Швеция набрала пять очков и лидирует в таблице. Финляндия располагается на третьей позиции.

источник: «Советский спорт»
«Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане
Судьба российской команды зависела от результата заключительной встречи.
07.05.2023 15:36
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Линдхольма принес победу сборной Швеции над Финляндией в матче Еврохоккейтура
Встреча прошла на «Уиннинг Груп-Арена» в Брно.
07.05.2023 15:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Череповец стал для меня родным». Гераськин попрощался с «Северсталью»
Хоккеист продолжит карьеру в «Авангарде».
07.05.2023 15:11
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Лучший снайпер сезона в ВХЛ перешел в «Северсталь»
Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ.
07.05.2023 14:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Макдэвид повторил рекорд Овечкина по голам за сезон
Игрок «Ойлерз» близок к лучшему результату в XXI веке.
07.05.2023 11:28
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Авангард» объявил о подписании контракта с Гераськиным
Омский клуб выменял спортивные права на хоккеиста у «Северстали»
07.05.2023 11:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023
Канадский телеканал поставил Мичкова на четвертое место рейтинга драфта НХЛ-2023
Церемония пройдет с 28 по 29 июня в Нашвилле
07.05.2023 09:29
Хоккей
Певец The Weeknd хочет купить «Оттаву»
Ему придётся посоперничать с Райаном Рейнольдсом и Snoop Dogg.
07.05.2023 08:53
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Россиянин подрался с канадцем и спровоцировал потасовку в матче плей-офф НХЛ
Третий матч серии пройдет 9 мая.
07.05.2023 08:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»
Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс»
Специалист проработал с командой два сезона.
07.05.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика