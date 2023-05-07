Гол Линдхольма принес победу сборной Швеции над Финляндией в матче Еврохоккейтура

Сборная Швеции нанесла поражение команде Финляндии в заключительном матче этапа Еврохоккейтура в Чехии.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу Юхана Гаренлева.

Голами в составе победителей в основное время отметились Андре Петерссон (13-я минута), Хенрик Теммернес (37-я) и Фабиан Зеттерлунд (57-я).

У команды Финляндии шайбы забрасывали Теэму Хартикайнен (27-я), Антти Суомела (40-я) и Ахти Оксанен (43-я).

Решающий бросок в овертайме нанес Пер Линдхольм (62-я).

Отметим, что сборная Швеция набрала пять очков и лидирует в таблице. Финляндия располагается на третьей позиции.