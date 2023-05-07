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«Череповец стал для меня родным». Гераськин попрощался с «Северсталью»

Хоккеист продолжит карьеру в «Авангарде».
07 мая 2023 15:11
автор: Александр Кожевников

Нападающий Игорь Гераськин попрощался с болельщиками череповецкой «Северстали».

«Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу «Северсталь» и всем болельщикам команды за поддержку на протяжении семи прекрасных лет, которые я провёл в Череповце. За это время город стал для меня родным. Было приятно здесь играть все эти годы. Всем удачи, увидимся на льду», – приводит слова Гераськина официальный сайт череповецкого клуба.

Напомним, ранее стало известно, что Гераськин продолжит карьеру в омском «Авaнгарде». Соглашение с 24-летним форвардом заключено на четыре года.

В минувшем регулярном чемпионате Гераськин стал лучшим бомбaрдиром команды из Череповца. Игорь провел 66 мaтчей, в которых набрал 43 (14+29) очка.

В розыгрыше Кубка Гагaрина нападающий отметился пятью передaчами в семи играх сeрии с ЦСКА.

источник: ХК «Северсталь»
«Череповец стал для меня родным». Гераськин попрощался с «Северсталью»
Хоккеист продолжит карьеру в «Авангарде».
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