«Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане

На «Барыс-Арене» в Астане завершился последний матч хоккейного турнира.

Сборная Белоруссии нанесла поражение команде Казахстана со счетом 6:0. Голкипер победителей Иван Кульбаков оформил шатаут.

Таким образом, белорусская сборная стала победителем турнира, одержав две победы. «Россия 25» стала второй с одной победой.

Напомним, что команда Романа Ротенберга уступила Белоруссии со счетом 4:7.

Добавим, что 9 мая сборная России в Красноярске вновь сыграет с командой Дмитрия Квартальнова.